Скажите, сколько в России крупнейших водохранилищ объемом более 50 км
Разное
Скажите, сколько в России крупнейших водохранилищ объемом более 50 км
Ответ(ы):
Гость:
Бухтарминское (р. Иртыш) 58 км^3 Самарское (р. Волга) 58 км^3 Красноярское (р. Енисей) 77,5 км^3 Иркутское (р. Ангара) 500 км^3 Братское (р. Ангара) 179 км^3 Зейское (р. Зея) 68.4 км^3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
Разное
На острове живут 3 человека каждый из них либо всегда врёт или говорит правду А говорит что Б лжет,Б говорит ,что либо А либо лгут ,а В говорит ,чт...
Разное
Расстояние между двумя Лыжниками 6 км 700 м .одновременно начав движение навстречу друг другу они встретились через 20 минут. выйдя в путь одноврем...
Разное