Скажите, сколько в России крупнейших водохранилищ объемом более 50 км

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Скажите, сколько в России крупнейших водохранилищ объемом более 50 км
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Бухтарминское (р. Иртыш) 58 км^3 Самарское (р. Волга) 58 км^3 Красноярское (р. Енисей) 77,5 км^3 Иркутское (р. Ангара) 500 км^3 Братское (р. Ангара) 179 км^3 Зейское (р. Зея) 68.4 км^3
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