Скажите знаки действий 4 4 4 4 4 равно 15, 50, 160 помогите плиз

Скажите знаки действий 4 4 4 4 4 равно 15, 50, 160 помогите плиз

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(4*4*4-4)/4=15 (4*4+4)*(4+4)=160
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