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Скажите знаки действий 4 4 4 4 4 равно 15, 50, 160 помогите плиз
Скажите знаки действий 4 4 4 4 4 равно 15, 50, 160 помогите плиз
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(4*4*4-4)/4=15 (4*4+4)*(4+4)=160
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