Сканируется цветное изображение размером 10×10 см. Разрешающая способность скане??а 600 dpi и глубина цвета 32 бита. Какой информационный объем будет иметь полученный графический файл?

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Разрешающая способность сканера 600 dpi (dot per inch - точек на дюйм) означает, что на отрезке длиной 1 дюйм сканер способен различить 600 точек.Переведем разрешающую способность сканера из точек на дюйм (1 дюйм = 2,54 см) в точки на сантиметр:600dpi : 2,54 ≈ 236 точек/см.Следовательно, размер изображения в точках составит2360х2360 точек.Общее количество точек изображения равно:2360 · 2360 = 5 569 600. Информационный объем файла равен:32 бита · 5569600 = 178 227 200 бит = 22278400 б = 21756 Кб ≈ 21 Мб