Скажите пажалуста я низнаю сегодня нам дали из школи наши логин каторий можна атс??нки видит далы логин там йес мая логини код иьам фамиля я низнаю как пирхадит в логит через какой сайте магу пирхадит оогин скажите пажалуста ум...

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Скажите пажалуста я низнаю сегодня нам дали из школи наши логин каторий можна атс??нки видит далы логин там йес мая логини код иьам фамиля я низнаю как пирхадит в логит через какой сайте магу пирхадит оогин скажите пажалуста умалаю
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Может быть на сайт Электронный журнал,электронный дневник
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