Скажите пожалуйста как говорится числа на английском но по русски 1799. 1837. 1828. 1910. 1814. 1841. 1860. 1904. 1769. 1844. 1818. 1883.

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Скажите пожалуйста как говорится числа на английском но по русски 1799. 1837. 1828. 1910. 1814. 1841. 1860. 1904. 1769. 1844. 1818. 1883.
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Севентин найнти найн, эйттин фети севен, эйттин фети эйт, найнтин тен, эйттин ферф, эйтин фети ван, эйттин сиксти, найнтин фо, севентин сиксти найн, эйтин форти фо, эйтин эйтин, эйтин эйти фри! 
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