Скажите пожалуйста как говорится числа на английском но по русски 1799. 1837. 1828. 1910. 1814. 1841. 1860. 1904. 1769. 1844. 1818. 1883.

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Скажите пожалуйста как говорится числа на английском но по русски 1799. 1837. 1828. 1910. 1814. 1841. 1860. 1904. 1769. 1844. 1818. 1883.

Автор: Гость