Скажите пожалуйста решение сокращенного умножения (5с-1)(5с+1) и (3а +2b)(3а-2b) пожалуйст?? очень прошу
Алгебра
Скажите пожалуйста решение сокращенного умножения (5с-1)(5с+1) и (3а +2b)(3а-2b) пожалуйст?? очень прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение (5с-1)(5с+1) = (5c) ² - 1² = 25c² - 1 (3а +2b)(3а-2b) = (3a) ² - (2b)² = 9a² - 4b²
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