Скажите пожалуйста решение сокращенного умножения (5с-1)(5с+1) и (3а +2b)(3а-2b) пожалуйст?? очень прошу

Алгебра

Скажите пожалуйста решение сокращенного умножения (5с-1)(5с+1) и (3а +2b)(3а-2b) пожалуйст?? очень прошу

Автор: Гость