Сказка Джанни Родари "Вопросы наизнанку". Как ты считаешь, о чём эта сказка? В чём ??ё основная мысль? В твоей записи должно быть 3-4 предложения.
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Сказка Джанни Родари "Вопросы наизнанку". Как ты считаешь, о чём эта сказка? В чём ??ё основная мысль? В твоей записи должно быть 3-4 предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что в этой сказке основная мысль заключается в том,что он задавал вопросы которые не имели ответа. Так как в его голове были "вопросы наизнанку" можно сказать что у него всё было шиворот на выворот. Он , с самого начала должен был приглядываться к миру , стараться понять его основы, внимательно следить за ним, а он вместо этого не к чему не приглядывался , пытался что-то понять, но у него это не получалось потому что он не пригляделся к последовательности.
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