Сказка Лёгкие Шаги/задание:Опишите характер дяди Кости,его образ жизни.Выясните, ??акую роль он играет в сюжете.Плизщ помогмие
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Сказка Лёгкие Шаги/задание:Опишите характер дяди Кости,его образ жизни.Выясните, ??акую роль он играет в сюжете.Плизщ помогмие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он добрый любит совать нос в чужие дела любит помогать он играет важную роль в произведение потому что без него Петя не нашел бы настю
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