Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Ответе на вопросы пожалуйста : 1. какие слова подобрал поэт для описания царицы?

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Если про мачеху то Правду молвить, молодица Уж и впрямь была царица: Высока, стройна, бела, И умом и всем взяла; Но зато горда, ломлива, Своенравна и ревнива. А если про падчерицу то Но царевна молодая, Тихомолком расцветая, Между тем росла, росла, Поднялась - и расцвела, Белолица, черноброва, Нраву кроткого такого.