сказка о мёртвой царевны и о семи богатырях.вопрос:похожа ли новая царевна на первую и что вы можете сказать о ней?
Литература
сказка о мёртвой царевны и о семи богатырях.вопрос:похожа ли новая царевна на первую и что вы можете сказать о ней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая-цар. мать -добрая, хорошая жена и мать.2-ая - злая,завистливая,гордая,суровая.
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