сказка о мёртвой царевны и о семи богатырях.вопрос:похожа ли новая царевна на первую и что вы можете сказать о ней?

Литература

сказка о мёртвой царевны и о семи богатырях.вопрос:похожа ли новая царевна на первую и что вы можете сказать о ней?

Автор: Гость