сказка от животных и птиц как они ждут весну сказка про животных как они ждут весну

Солнышко уже все выше и выше, от него тепла все больше. Это значит ,что уже весна. Хоть только начало марта, но уже прилетели грачи и скворцы. Они больше всех ждали весну, и с первым теплом возвращаются домой. Очень соскучились по родным местам и лесам. Для них есть корм — насекомые и прошлогодние семена, которые легко найти на освободившейся от снега почве. Ждут грачи и скворцы и других своих перелетных друзей. Должны уже вернуться жаворонки, чибисы, кукушки, ласточки, стрижи. В такое время год погода часто меняется, может похолодать и выпасть снег. Тогда прячутся насекомые, и корм найти сложнее. Поэтому первые перелетные птицы как никто другой ждут полного наступления весны. Но они не грустят, что рано прилетели. Ведь только ранние птички могут наблюдать, как природа просыпается от спячки. Ранней весной рождаются зайчата, бельчата, волчата, лисята и многие другие зверята. Сразу же после рождения зайчата начинают играть, бегать и учиться прятаться от врагов. Они даже не замечают, как остаются без надзора. После зимней спячки появляются медведи, ежи, барсуки. Вместе с ними выходят и их детеныши. Матери продолжают кормить их молоком, но вскоре зверята приучаются самостоятельно отыскивать насекомых, прошлогодние ягоды, луковицы растений и молодую траву. Весной у многих зверей начинается линька — зимняя густая шерсть меняется на более редкую, а заяц, горностай, ласка, белка и песец меняют цвет своих шубок. Но самая любимая часть пробуждения природы - как начинают по чуть чуть появляться растения, как расцветают первые цветочки, появляются первые листочки. Поэтому все ждут весны, и звери, и птицы, и конечно же мы, люди. Так как это самая красивая пора!