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Сказка сказывается это однокоренные слова в этой пословице
Сказка сказывается это однокоренные слова в этой пословице
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Да,однокоренные слова
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