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Сказка в которой слабое животное было умнее сильного
Сказка в которой слабое животное было умнее сильного
Ответ(ы):
Ответил Гость:
"Братец Лис и Братец Кролик", потом "Сказка об умном мышонке". С. Я. Маршак "Лев и мышь" "Лиса и петух"
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