Сказки о созвездиях весеннего неба

Однажды мы решила с друзьями отправиться в поход .За нашим городом есть небольшой лес .Мы взяли палатки ,спички ,мягкий плед ,кое-какую еду ,ну и конечно же не обойтись без гитары .Пришли мы когда было очень светло, разложили палатки ,разожгли костёр и полностью обустроили наш лагерь .Все устали и решили пойти искупаться .Стало уже вечереть, все собрались возле костра ,начали пронизывать на палки машмелоу и лакомиться этим десертом .После перекуса и песен на гитаре мальчишки начали рассказывать всякие истории про :льва,рысь,гончих псов,и один из парней который увлекался астрономией показал нам на звёздном небе все эти созвездия .Все любовались этим прекрасным зрелищем ,на которое раньше внимания мы даже и не обращали .