Сказки шведской сказочницы Астрид Линдгрен издаются в трех томах в первом томе 300 страниц во втором на 200 страниц больше а в третьем на 100 страниц меньше чем во втором» ско лько страниц в каждом томе? (как записать всю эту задачу в действиях помогите пожалуйста!!!)