Сказки шведской сказочницы Астрид Линдгрен издаются в трех томах в первом томе 300 страниц во втором на 200 страниц больше а в третьем на 100 страниц меньше чем во втором» ско лько страниц в каждом томе? (как записать...
Сказки шведской сказочницы Астрид Линдгрен издаются в трех томах в первом томе 300 страниц во втором на 200 страниц больше а в третьем на 100 страниц меньше чем во втором» ско лько страниц в каждом томе? (как записать всю эту задачу в действиях помогите пожалуйста!!!)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А)300+200=500 страниц 2 том 500-100=400 страниц 3 том ОТВЕТ:1 том 300 стр.,2 том 500 стр.,3 том 400 страниц Б)20+15=35 дней прочитала 1 и 2 тома 45-35=10 дней 3 том ОТВЕТ:Маша прочитала за 10 дней 3 том