Сказочный принц живёт за зубчатой стеной с башнями по углам и бойницами. Стена окружена рвом с подъёмным мостом. Как лучше всего назвать место, где живёт принц?(А)дворец;(Б)замок;(в)усадьба;(г)терем.

Русский язык

Сказочный принц живёт за зубчатой стеной с башнями по углам и бойницами. Стена окружена рвом с подъёмным мостом. Как лучше всего назвать место, где живёт принц?(А)дворец;(Б)замок;(в)усадьба;(г)терем.

Автор: Гость