Сказочный принц живёт за зубчатой стеной с башнями по углам и бойницами. Стена окружена рвом с подъёмным мостом. Как лучше всего назвать место, где живёт принц?(А)дворец;(Б)замок;(в)усадьба;(г)терем.

Русский язык
Сказочный принц живёт за зубчатой стеной с башнями по углам и бойницами. Стена окружена рвом с подъёмным мостом. Как лучше всего назвать место, где живёт принц?(А)дворец;(Б)замок;(в)усадьба;(г)терем.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замок. Потому что башни зубчатые стены и по углам бойницы это признаки замка...
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