Сказочный принц живёт за зубчатой стеной с башнями по углам и бойницами. Стена окружена рвом с подъёмным мостом. Как лучше всего назвать место, где живёт принц?(А)дворец;(Б)замок;(в)усадьба;(г)терем.
Русский язык
Сказочный принц живёт за зубчатой стеной с башнями по углам и бойницами. Стена окружена рвом с подъёмным мостом. Как лучше всего назвать место, где живёт принц?(А)дворец;(Б)замок;(в)усадьба;(г)терем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замок. Потому что башни зубчатые стены и по углам бойницы это признаки замка...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Математика
Литература