Сказуемое +второстепенный член+подлежащее.Которое предложение подходит к этой схеме :младший брат подрос. Мы пишем сочинение.Падают желтые листья.

Математика
Сказуемое +второстепенный член+подлежащее.Которое предложение подходит к этой схеме :младший брат подрос. Мы пишем сочинение.Падают желтые листья.
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Гость:
Падают желтые листья
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