Сказуемое +второстепенный член+подлежащее.Которое предложение подходит к этой схеме :младший брат подрос. Мы пишем сочинение.Падают желтые листья.

Математика

Сказуемое +второстепенный член+подлежащее.Которое предложение подходит к этой схеме :младший брат подрос. Мы пишем сочинение.Падают желтые листья.

Автор: Гость