Схема к задаче и ответы В трёхкомнатной квартире площадь первой комнаты равна 23м2, а площадь второй комнаты на 6м2 меньше площади первой. Общая площадь этих двух комнат на 12м2 больше площади третьей комнаты. Чему равна площад...

Математика
Схема к задаче и ответы В трёхкомнатной квартире площадь первой комнаты равна 23м2, а площадь второй комнаты на 6м2 меньше площади первой. Общая площадь этих двух комнат на 12м2 больше площади третьей комнаты. Чему равна площадь всех трёх комнат? СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
23м2-6м2=17м вторая комната 23,2+17=30м2 первая и вторая 30м2-12,2=18м третья комната 23,2+17м+18м=58м2 площадь всех комнат
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