Схема к задаче и ответы В трёхкомнатной квартире площадь первой комнаты равна 23м2, а площадь второй комнаты на 6м2 меньше площади первой. Общая площадь этих двух комнат на 12м2 больше площади третьей комнаты. Чему равна площад...

Математика

Схема к задаче и ответы В трёхкомнатной квартире площадь первой комнаты равна 23м2, а площадь второй комнаты на 6м2 меньше площади первой. Общая площадь этих двух комнат на 12м2 больше площади третьей комнаты. Чему равна площадь всех трёх комнат? СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

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