Скільки різних правильних і неправильних дробів можна скласти з чисел 3;5;7;11;13; 17;19;23(окремо привильні і окремо неправильні)
Математика
Скільки різних правильних і неправильних дробів можна скласти з чисел 3;5;7;11;13; 17;19;23(окремо привильні і окремо неправильні)
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Гость:
Правильных:3/5 3/7 3/11 3/13 3/17 3/19 3/23 5/7 5/11 5/13 5/17 5/19 5/23 7/11 7/13 7/17 7/19 7/23 11/13 11/17 11/19 11/23 13/17 13/19 13/23 17/19 17/23 19 / 23 Неправильные:просто переверни все эти дроби и все.
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