Скільки різних правильних і неправильних дробів можна скласти з чисел 3;5;7;11;13; 17;19;23(окремо привильні і окремо неправильні)

Математика
Скільки різних правильних і неправильних дробів можна скласти з чисел 3;5;7;11;13; 17;19;23(окремо привильні і окремо неправильні)
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Правильных:3/5  3/7  3/11  3/13   3/17   3/19  3/23 5/7   5/11  5/13   5/17   5/19   5/23   7/11 7/13 7/17 7/19   7/23  11/13 11/17  11/19  11/23  13/17   13/19  13/23    17/19  17/23   19 / 23 Неправильные:просто переверни все эти дроби и все.
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