Скільки складових частин речення? 1 вовка закотило в лісосмугу, він обійняв лапами якусь деревину, навіть учепився за неї зубами, але вітер відірвав його від неї
Українська мова
Скільки складових частин речення? 1 вовка закотило в лісосмугу, він обійняв лапами якусь деревину, навіть учепився за неї зубами, але вітер відірвав його від неї
Ответ(ы):
Гость:
Всього-10 частин складового
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