Скількома способами можна поселити 9 студентів у три кімнати гуртожитку, поселяючи їх по троє в кожній?

Математика

Скількома способами можна поселити 9 студентів у три кімнати гуртожитку, поселяючи їх по троє в кожній?

Автор: Гость