Скиньте какой-нибудь стих красивый и не очень длинный можно на украинском или на русском

Мы живём, точно в сне неразгаданном, На одной из удобных планет... Много есть, чего вовсе не надо нам, А того, что нам хочется, нет (Игорь Северянин). ________________ Где ложь, где правда – не пойму, В кого же верить и чему?.. В висках стучит, душа болит... А сердце? Нет... оно молчит... Молчит и ждёт, как лес дождя, Из жизни, будто уходя, Устало замерло и ждёт... А жизнь бежит, а жизнь течёт, Всё меньше оставляя мне Надежд о будущей весне, О счастье, дышащем теплом, Любовью, светом и добром... (Ирина Тетерчева)