Складіть і запишіть розповідь за поданими початком.Використовуйте сполучення слів:ласкаві хвилі,прозора далечінь,море співає,хвилі наздоганяють.
Складіть і запишіть розповідь за поданими початком.Використовуйте сполучення слів:ласкаві хвилі,прозора далечінь,море співає,хвилі наздоганяють.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Одного разу я поїхав на море. Воно було красиве, гарне, море співає. Але одного разу я побачив що корабель наздогнають хвилі. Я дуже люблю ласкаві хвилі. Коли наступав вечір я пішов до моря повідомивши це мамі і я побачиш що була біля моря прозора далечінь.