Складіть і запишіть відповіді на 3—5 пункти плану вправи 26

Складіть і запишіть відповіді на 3—5 пункти плану вправи 26

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Де фото?...нiчого не видно...
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