Складіть речення за поданими схемами: 1.Підмет, означення, означення присудок

Складіть речення за поданими схемами: 1.Підмет, означення, означення присудок

Ответ(ы):

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Со си жо пу поняла мімра с а с и ж е п п у
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