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складіть твір у публіцистичному стилі Краса природи - і краса нашої душі,,
складіть твір у публіцистичному стилі Краса природи - і краса нашої душі,,
Ответ(ы):
Ответил Гость:
что .нечего не поняла?!?!?!?!?!
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