складіть твір у публіцистичному стилі Краса природи - і краса нашої душі,,

складіть твір у публіцистичному стилі Краса природи - і краса нашої душі,,

Ответ(ы):

Ответил Гость:
что .нечего не поняла?!?!?!?!?!
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