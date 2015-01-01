Склади і запиши невеличку розповідь на тему " Мій друг " використовуючи прикметники: ввічливий, лагідний, спокійний, кмітливий, дотепний, допитливий, веселий, чуйний, щирий, добрий, вихований, енергійний та інші.

Мою подругу звати Катя.В неї довге,гарне волосся,коричневі очі.Ми з нею чудово проводим час:ділимося секретами або враженнями за цей час.Вона ввічлива,лагідна,енергійна,турботлива,розумна.