Склади природознавчу казку про те як рослини створюють умови для життя на земли. Придумай для неи назву.
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Склади природознавчу казку про те як рослини створюють умови для життя на земли. Придумай для неи назву.
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Гость:
Квiтка цiною в життя
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