Склади розповідь про вечір з словами дивний,добрий,задумливий,лагідний,спокійний,чарівливо-ніжний,чарівливо-тихий
Українська література
Склади розповідь про вечір з словами дивний,добрий,задумливий,лагідний,спокійний,чарівливо-ніжний,чарівливо-тихий
Ответ(ы):
Гость:
До нас тихенько завытав лагыдний вечыр.Його чарывливо-тихий задумливий настрый передавався усым людям.Усы з нетерпынням чекали зустрычы з новим казковим вечором.
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