Склади текст- міркування який допоможе пояснити прислів"я "Дерево міцніє корінням а людина знанням"

Праця надає людині сили та міці, як коріння надає тих самих якостей деревам. Здавна, щоб закріпити свій дух і прогодувати сім`ю, народ повинен був працювати. Так у кожної країни зароджувалися свої професії. Праця допомагає людині морально, збагачує її духовно. Частіше за все, люди знаходять у роботі своє життєве покликання.