склади текст-опис (5-7 речень)."Веселий папужка "
склади текст-опис (5-7 речень)."Веселий папужка "
Ответ(ы):
Ответил Гость:
На день народження моя подруга подарувала мені хвилястого папугу. Я назвала його Вогником. Вогник має жовто-зелене пір’ячко, міцний дзьобик, чорні очі, гострі і чіпкі лапки. Я доглядаю пильно за Вогником. Пташці взимку необхідні вітаміни. У воду я капаю 2 краплі лимонного соку. Натираю на терці яблука, моркву. Вилітаючи з клітки, птах невгамовно щебече, любить пощипати за вуха, поцупити зі столу щось блискуче.