Складіть і запишіть з кожним словом по два речення так,щоб у першому реченні діє п??икметник був означенням а в другому присуд ком форму слова можно змінювати

Українська мова
Складіть і запишіть з кожним словом по два речення так,щоб у першому реченні діє п??икметник був означенням а в другому присуд ком форму слова можно змінювати
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зайшла-зайшов в учительську кімнату взяла-взяв журнал свого класу. В Учительській було красиво и чудово.
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