Складіть і запишіть з кожним словом по два речення так,щоб у першому реченні діє п??икметник був означенням а в другому присуд ком форму слова можно змінювати

Українська мова

Складіть і запишіть з кожним словом по два речення так,щоб у першому реченні діє п??икметник був означенням а в другому присуд ком форму слова можно змінювати

Автор: Гость