Складіть речення. до тексту якої вправи вони можуть бути початком? Запишіть. Підкресліть дієслова. У, стояли, лісі,засніжені,смереки,галявину,на,вийшло,оленятко,помітило,врно,стіг,сіна.

Українська мова

Складіть речення. до тексту якої вправи вони можуть бути початком? Запишіть. Підкресліть дієслова. У, стояли, лісі,засніжені,смереки,галявину,на,вийшло,оленятко,помітило,врно,стіг,сіна.

Автор: Гость