Складіть речення. до тексту якої вправи вони можуть бути початком? Запишіть. Підкресліть дієслова. У, стояли, лісі,засніжені,смереки,галявину,на,вийшло,оленятко,помітило,врно,стіг,сіна.

Українська мова
Складіть речення. до тексту якої вправи вони можуть бути початком? Запишіть. Підкресліть дієслова. У, стояли, лісі,засніжені,смереки,галявину,на,вийшло,оленятко,помітило,врно,стіг,сіна.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У лісі стояли заснніжені смереки. На галявину вийшло оленятко. Воно помітило стіг сіна.
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