Складіть рівняння хімічних реакцій послідовних перетворень для одержання ортофосфатної кислоти з фосфору.

Химия
Складіть рівняння хімічних реакцій послідовних перетворень для одержання ортофосфатної кислоти з фосфору.
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Ответ(ы):
Гость:
 P⇒P2O5⇒H3PO4 1) 4P+5O2=2P2O5 2) P2O5+3H2O=2H3PO4
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