Складывание государства у Франков. Помогите пожалуйста. Завтра уже здавать. Даю много баллов

Складывание государства у Франков. Помогите пожалуйста. Завтра уже здавать. Даю много баллов

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как оно появилось
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