Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Скласти інструкцію ,як знайти справжнього друга.
Скласти інструкцію ,як знайти справжнього друга.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) Бути чесним до свого друга 2) Бути готовим допомогти в будь-яку хвилину 3) Залишатися поряд незважаючи ні на що
Похожие вопросы
Печь - скучает, я - молчу.Печь - печет, и я - ворчу. Печь - пылает, я - чихаю. Печь - трещит и полыхает, Я - рычу бурчу ди...ю А потом как...
Аминобутановая кислота может взаимодействовать с:1)водородом 2)толуолом 3)соляной кислотой 4)гидрооксидом калия 5)сульфатом натрия 6)мета...
Сочинение на тему "Какие мысли и чувства вызвал у вас рассказ К. Г. Паустовского "Телеграмма"?"Срочно
Напишите 12 вопросов к тексту Вопросы на английском языке There are cinemas (or movies, as Americans say) everywhere. They are in la...
в хлебной корзине лежат булочки из белого и ржаного хлеба, причем булочки из белого хлеба составляют 5/3 булочек из ржаного хлеба. Какое количество...
обсудите с другом спектакль который вы видели вместе что каждому из вас особенно понравилось составьте диалог по содержанию пьесы
какое название получила фигурка, выражавшая деву Марию в средневековом кукольном представлении ?
В треугольнике АВС угол С=90°,sin B=15/17,AC=30., Найти АВ
Укажите вариант в котором допущена громотическая ошибка красивое пианино новое трюмо непоседливое шимпанзе яркое кашне
1-Что такое отрезки?2-Какую выгоду извлекали из отрезков помещики?3-Как существование отрезков отражалось на положении крестьянских хозяйств?4-В чё...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск