Скласти інструкцію ,як знайти справжнього друга.

Скласти інструкцію ,як знайти справжнього друга.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) Бути чесним до свого друга 2) Бути готовим допомогти в будь-яку хвилину 3) Залишатися поряд незважаючи ні на що
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