скласти 5-6 речень із займенниками

скласти 5-6 речень із займенниками

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ми завтра поїдемо в ліс. Я завтра закінчу читати книгу Він купив собі новий телефон Вона робить домашню роботу Вони вирішили посадити дерева
Похожие вопросы