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скласти 5-6 речень із займенниками
скласти 5-6 речень із займенниками
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Ответил Гость:
Ми завтра поїдемо в ліс. Я завтра закінчу читати книгу Він купив собі новий телефон Вона робить домашню роботу Вони вирішили посадити дерева
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