скласти 6 речень міркувань " Де незгода - там часто шкода"

На мою думку це прислів"я дуже яскраво вказує нам на те, як важливо діяти разом. Дружба завжди цінувалася серед людей в повсякденному житті, в родині та на полі бою. Також можна розтлумачити це як зразок міцних родинних стосунків і наслідок, якщо ці стосунки ворожі ,неприязні. Крім шкоди, зла і лиха від цього ми нічого не побачимо. В українському фольклорі дуже багато і колоритно представлений розділ прислів"їв про дружбу.