Скласти діалог між бібліотекарем та учнем в библіотеці навчо школа?

Скласти діалог між бібліотекарем та учнем в библіотеці навчо школа?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Пацан я не знаю но мне надо бали сори!!
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