Скласти каламбур з омонімами

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Скласти каламбур з омонімами
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Автор: Гость
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Гость:
Косила косата косою косою
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