скласти казку про двох хвальків

В одному місті жили два маленьких хлопчики Сашко та МИшко. Дуже любили вони вихвалятись один перед одним. Одного сонячного ранку хлопці знову почали вихвалятись. Сашко, гордо піднявши голову, сказав:- Подивись, який в мене гарний велосипед. Він так і виблискує на сонці.Мишко відповів:- ти напевно невмієш на ньому їздити Я набагато кращий від тебе.Сашко аж закричав від таких слів. --звісно вмію.--А ну проїдься до саду діда Степана.Сказав Мишко Сашко знав що дід Степан буде кричати на того хто посміє зайти до нього в сад але відмовлятись не хотів.Як тільки він заїхав до саду пес Діда степана зірвався і почав голосно гавкати на гавкіт прибіг і сам дід степан і сашко ще довго відробляв шкоду яку зробив діду степану .