скласти казку про двох хвальків

скласти казку про двох хвальків

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Ответил Гость:
В одному  місті жили два маленьких хлопчики Сашко та МИшко. Дуже любили вони вихвалятись один перед одним.  Одного сонячного ранку хлопці знову почали вихвалятись. Сашко, гордо піднявши голову, сказав:- Подивись, який в мене гарний велосипед. Він так і виблискує на сонці.Мишко відповів:- ти  напевно  невмієш  на  ньому  їздити  Я набагато кращий від тебе.Сашко аж закричав від таких слів. --звісно  вмію.--А  ну проїдься до саду  діда  Степана.Сказав  Мишко Сашко знав  що  дід  Степан   буде  кричати на  того  хто  посміє  зайти до  нього  в  сад   але  відмовлятись  не   хотів.Як   тільки  він  заїхав  до  саду  пес Діда  степана  зірвався  і  почав  голосно  гавкати  на гавкіт  прибіг  і сам  дід  степан  і  сашко   ще  довго  відробляв  шкоду   яку   зробив   діду  степану . 
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