Скласти казку про двох хвальків, уживаючи прикметники які охарактеризовують дійових осіб

Скласти казку про двох хвальків, уживаючи прикметники які охарактеризовують дійових осіб

Ответ(ы):

Ответил Гость:
 Дві дівчини зустрілися і почали вперто сперечатися. Дівчат звуть Ліля Борсукова і Катя Дочнікова.  Катя  гордо вихваляється: - Ой як ти виглядаєш, просто жах! Наша Свєта і то краще вдягається!  А я найкраща зі всіх модель! А ображена Ліля з гнівом закричала: - Ах ти, Дочнікова! Та за тебе краще вдягаються  всі дівчата, і я в тому числі. По хлопчачому вдягаєшся.  А тут приходить їхня подруга Іра  Бобрикова . - Ах ви дівчата. Ви такі хвалькуваті А я з такими дружу...  з соромом говорить Ірина. Ви такі егоїстки. І пішла собі дорогою. І тепер дівчата зустрілися через 5 років. Ми були такі дурні... Тепер ми розуміємо все що було 5 років тому. 
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