Скласти казку про двох хвальків, уживаючи прикметники які охарактеризовують дійових осіб

Дві дівчини зустрілися і почали вперто сперечатися. Дівчат звуть Ліля Борсукова і Катя Дочнікова. Катя гордо вихваляється: - Ой як ти виглядаєш, просто жах! Наша Свєта і то краще вдягається! А я найкраща зі всіх модель! А ображена Ліля з гнівом закричала: - Ах ти, Дочнікова! Та за тебе краще вдягаються всі дівчата, і я в тому числі. По хлопчачому вдягаєшся. А тут приходить їхня подруга Іра Бобрикова . - Ах ви дівчата. Ви такі хвалькуваті А я з такими дружу... з соромом говорить Ірина. Ви такі егоїстки. І пішла собі дорогою. І тепер дівчата зустрілися через 5 років. Ми були такі дурні... Тепер ми розуміємо все що було 5 років тому.