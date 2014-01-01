Скласти міні-твір на тему Моя улюблена музика 5-10 речень використовуючи словва з орфограмою Написання -н- і -нн- у прикметниках. будь ласка даю 50 ба лів!!!

Незрівнянне відчуття виникає у людини під час прослуховування улюбленніх композицій. Вона наповнює людину життєвими силами. Таке відчуття у мене викликають твори геніального композитора 20 століття Рахманінова Сергія Васильовича. Його неперевершені твори натхненні та ніжні . Шалений ритм надає натхнення та сповнює новими силами. Музика Сергія Рахманінова зробила незрівнянний внесоку формуванні мого музичного смаку.