Скласти план оповідання лісовою стежиною

Скласти план оповідання лісовою стежиною

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Ответил Гость:
План 1.Опис дівчинки. 2.Дівчинка біля струмка. 3.Улянка-кульбабка. 4.Осінь у лісі.
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