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скласти по два речення з словами ходити,працювати
скласти по два речення з словами ходити,працювати
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