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скласти речення з іменником слово
скласти речення з іменником слово
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Словом можно ранить , а можно и спасти .
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