Скласти речення з однорідними членами до фотоілюстріції. Укр.мова 4клас.Вашуленко.впр.73
Разное
Скласти речення з однорідними членами до фотоілюстріції. Укр.мова 4клас.Вашуленко.впр.73
Ответ(ы):
Гость:
там потрібно до фото скласти речення
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Морские ежи и морские звёзды могут использовать для передвижения: 1.параподии 2.иглы 3.лучи 4.амбулакральные ножки 5.членистые ходильные ножки а)...
Разное
1. Написать оператор,который выведет через пробел коды букв,образующих слово PASCAL 2. Написать оператор,который выведет текст ,образованный кодами...
Разное
Закончить предложения, используя нужную форму глагола - like или likes 1. Betty and Will ______ their little chimp. 2. Henry ____ to play with his ...
Разное
Коли ми говоримо про Україну згадусмо Тараса Шев ченка. А які ще слова(предмети-символи, історичн памятки міста, імена людей тощо), на твою думку, ...