За вікном йшов сильний сильний дощ. Згідно з його правилами, нам потрібно було пробігти відстань в 1 км. Із великого вогнища, виблискуючи в повітрі, гасились іскри. З гори скотилося велике дерево - воно зламало все навкруги. Не потрібно було заступатись за цього хлопця. Він дістав із великого мішка трохи пшона. З землі не можливо дістати місяця рукою. За хмарами виднілося жовто-гаряче сонечко. Із хати вийшов сірий кіт, що ліг біля дверей і заснув.