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скласти розповідь про навчання якогось звіра у весняній лісовій школі
скласти розповідь про навчання якогось звіра у весняній лісовій школі
Ответ(ы):
Ответил Гость:
выбири лису ана умная хитрая и тп.
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