Скласти текст есе бібліотека це дім де живуть книжки 3 клас

Бібліотеки грають важливу роль у житті всіх людей. Ми не можемо купити всі книжки, які нам подобаються або які б нам хотілося прочитати. Тому ми беремо книжки в бібліотеці.Книжки не можна читати лише для задоволення. Читання книг допомагає в нашій освіті. У бібліотеках ми можемо знайти всі види книжок: романи, біографічні та художні твори, оповідання, пригодницькі твори, технічну літературу, твори для дітей та ін. У деяких бібліотеках можна знайти книжки, написані багатьма іноземними мовами.У моїй школі є невелика бібліотека. Я повинен визнати, що вона досить непогана. Це велика світла кімната, дуже чиста й зручна. Два дуже приємні бібліотекарі допомагають знайти потрібну книгу.Учні ходять до бібліотеки, щоб почитати там і взяти книжки додому чи проглянути нові газети й журнали. Багато вчителів теж відвідують бібліотеку.Я з величезним задоволенням відвідую бібліотеку, бо книжки — це друзі, які ніколи не підведуть і ніколи не зрадять мене.